Claudio Ranieri begint op de plek waar het allemaal voor hem begon

Cagliari heeft een legendarische uitdrukking uit zijn Leicester City-dagen gebruikt om aan te kondigen dat Claudio Ranieri na 31 jaar is teruggekeerd naar Sardinië.

Ze gebruikten de afbeelding van een traditionele Sardijnse bel met de woorden 'Dilidin Dilidon' erop. Dit was wat Ranieri zei tijdens die beroemde Leicester City-persconferentie om te beschrijven hoe hij zijn spelers wakker schudde, hoewel het in het Engels was 'vertaald' naar Dilly Ding Dilly Dong.

De coach is vervangt Fabio Liverani die eerder deze week werd ontslagen, terwijl de club op de 14e plaats staat in de Serie B.

Ranieri heeft een contract tot juni 2024 getekend en keert terug naar de club waar zijn managementcarrière echt van start ging met opeenvolgende promoties van de Serie C naar de Serie A van 1988 tot 1991.

Hij zat zonder werk sinds Watford hem in januari 2022 ontsloeg, en daarvoor had de 71-jarige een lange carrière bij Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma, Inter, AS Monaco, Leicester City, Nantes, Fulham, Sampdoria en het Griekse nationale team.