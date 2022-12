Op het WK weggestuurde doelman André Onana stopt als international bij Kameroen

André Onana (26) zal niet meer onder de lat staan bij Kameroen.

André Onana stond in de eerste groepsmatch van Kameroen tegen Zwitserland nog onder de lat. Maar in de tweede groepsmatch tegen Servië stond plots Devis Epassy onder de lat.

Een dag later zou Onana de Kameroense selectie en Qatar verlaten hebben. De doelman van Inter zou een aanvaring gehad hebben met bondscoach Rigobert Song. De bondscoach zou meer discipline van Onana geëist hebben.

Op zijn sociale media heeft Onana nu zijn afscheid aangekondigd als international van Kameroen. "Elk verhaal, hoe mooi dat verhaal ook is, kent een einde. En aan mijn verhaal bij het Kameroense elftal is nu een einde gekomen. Mijn gevoel zal niet veranderen. Mijn Kameroense hart zal blijven kloppen, waar ik ook ga. Ik zal de vlag zo hoog mogelijk boven me houden", schijft Onana.