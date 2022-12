Coach en spelers Standard nemen 0-0 met glimlach: "Kleine overwinning, nu genieten met familie"

Standard had het niet onder de markt op bezoek bij KAA Gent, maar kon toch met een puntendeling naar huis: 0-0.

De Rouches waren tevreden met die puntendeling. "We zijn blij met dit resultaat", liet Jacob Laursen onder meer optekenen. "Ik ben trots op de ploeg, we hebben het fantastisch gedaan."

"Neen, veel kansen hadden we niet, maar we hebben ervoor gestreden en getoond dat we iets kunnen. Na de zware nederlaag in de Beker en met ziekte in de ploeg is dat belangrijk."

Kleine overwinning

Een gevoel dat werd gedeeld door coach Ronny Deila: "Gent is een goede ploeg, dus deze 0-0 mag je een kleine overwinning noemen."

"We hebben niet veel laten zien in aanvallend opzicht, maar soms heb je zo'n dagen. Nu is het tijd om te genieten met familie."