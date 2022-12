Hoe het WK eigenlijk al fout liep in Egypte: "Spelers snakten naar rust"

Het WK in Qatar is er eentje geworden om snel te vergeten voor de Rode Duivels. Eigenlijk liep het al van bij het begin fout.

Het WK in Qatar draaide uit op een stevige ontgoocheling. Met mannen als Lukaku, Hazard en Doku die niet fit waren was het op voorhand al duidelijk dat het moeilijk zou worden. Maar er liep nog veel meer fout.

“De mensen moeten de waarheid kennen. De voorbereiding was kort en die oefenmatch in Koeweit tegen Egypte was ook een foute keuze”, zegt keeperstrainer Erwin Lemmens aan Het Nieuwsblad.

“We moesten ons daar opladen voor het WK, maar er was in Koeweit totaal geen respect voor ons. Jan en alleman liep daar ons hotel binnen en de spelers werden amper afgeschermd. Dat was chaos alom. Op een bepaald moment moesten we zelfs langs de keuken van het hotel naar binnen omdat het aan de receptie vol kinderen stond. Absurd.”

De voetbalbond verdiende wel 500.000 euro aan die oefenwedstrijd. “Ze zullen eraan verdiend hebben en de bond kon die chaos op voorhand niet inschatten, maar de spelers snakten naar rust. De wedstrijd tegen Egypte was dan ook slecht, maar oké… die 2-1- nederlaag kon ook iedereen wakker schudden. Al waren de spelers vooral blij dat ze daar weg waren.”