🎥 Indonesisch international gaat op de valreep nog voor de misser van het jaar

Het jaar 2022 is bijna afgelopen en de lijstjes kunnen verder worden afgesloten. Al heeft een Indonesische speler nog serieus gesolliciteerd om er nog bij te horen.

Momenteel is het Zuidoost-Aziatisch kampioenschap aan de gang. Indonesië en Brunei speelden tegen elkaar.

Er was op een bepaald moment een dribbel vanop rechts en er kwam een goede voorzet. Hansamu Yama moest alleen maar binnentikken, maar toch slaagde hij er nog in om de bal over het doel te werken. Daarmee zorgde hij voor een serieuze inzending voor de misser van het jaar.

Geen nood voor Yama. Indonesië won de wedstrijd namelijk met 0-7.