📷 WK-held Emiliano Martinez zet tattoo op een bijzondere plek

Sinds het WK is Emiliano Martinez een van de bekendste doelmannen ter wereld. Met zijn fratsen en uitstekende reddingen hielp hij Argentinië mee aan de wereldtitel.

Onlangs liet Martinez ook een tattoo op zijn linkeronderbeen zetten. Die verwijst mogelijk naar zijn redding op Randal Kolo Muani in de slotseconden van de verleningen van de WK-finale.

De tattoo is de wereldbekertrofee en daarboven staan 3 sterren die naar de 3 wereldtitels van Argentinië verwijzen. Onder de tekst staat er nog de tekst Moge passie je naar glorie leiden. Ook zijn staan er 4 nummers onderaan de tattoo. Er wordt op sociale media gespeculeerd dat het om een verbond met Germán Pezzella, Marcos Acuña, Gerónimo Rulli en Guido Rodríguez gaat.

Emiliano Martinez got a tattoo on his leg to memorial his World Cup goal save! pic.twitter.com/9HLkQKNa5q