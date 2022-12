Boxing Day in de Premier League: de Leicester-Belgen krijgen een forse nederlaag, Trossard wint met Brighton

Newcastle heeft Leicester City verslagen. Brighton won dan weer van Southampton.

In de Premier League zijn er traditioneel op Boxing Day heel wat wedstrijden. In de vooravond stonden 4 wedstrijden op het menu.

De Leicester City-Belgen kregen bezoek van Newcastle. Na een half uur was het al boeken dicht voor Leicester. Wood trapte Newcastle al na enkele minuten vanop de stip op voorsprong. Almiron verdubbelde even later de voorsprong. Joelinton zette de 0-3-cijfers op het bord. Tot overmaat van ramp moest Dennis Praet na een kwartier spelen al geblesseerd naar de kant. Het bleef 0-3

Leandro Trossard ging met Brighton dan weer op bezoek bij Southampton. Hij zag Lallana Brighton op voorsprong brengen. Pellaud verwerkte de bal in eigen doel en verdubbelde daarmee de voorsprong van Brighton. March zette Brighton na rust helemaal op rozen. In het slot was er nog het tegendoelpunt van Ward-Prowse, maar de zege kwam nooit meer in gevaar: 1-3.

De kers op de Brighton-taart! 🎯🍰 pic.twitter.com/d3EzMAO7YL — Play Sports (@playsports) December 26, 2022

Verder won Wolverhampton van Everton (1-2). Er waren doelpunten van Mina (Everton) en Podence (Wolves) en Aït-Nouri schonk de Wolves in het slot nog de zege. Fulham won dan weer op het veld van Crystal Palace (0-3). Decordova-Reid, Ream en Mitrovic maakten de goals voor Fulham.

In het klassement sprong Newcastle dankzij zijn overwinning naar plaats 2. Brighton ging naar plaats 6. Fulham kwam op plaats 7 terecht, terwijl Crystal Palace op plaats 11 blijft. Leicester schoot niets op en bleef 13e staan. Wolverhampton komt van de laatste plaats. Daar staat Southampton, terwijl Everton net boven de degradatiestreep blijft staan.