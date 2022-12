Dennis Praet verlaat bij Leicester geblesseerd het veld

Dennis Praet heeft het veld geblesseerd moeten verlaten. Hij stond in de basis tegen Newcastle.

Leicester City kreeg op Boxing Day het bezoek van Newcastle. Bij Leicester stonden Faes, Tielemans, Castagne en Praet in de basis, maar voor die laatste was het van korte duur.

Praet kwam hard in botsing met Joelinton en moest geblesseerd naar de kant. Praet werd door Ayoze Perez vervangen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand is. Mogelijk gaat het om een rugprobleem.

Zo blijft Praet problemen hebben. Sinds hij in het seizoen 2019-2020 in de Premier League toekwam, speelde hij nog geen enkele volledige wedstrijd.