Einde Raskin bij Standard, Anderlecht werd al geopperd: 'Deze twee teams tonen interesse'

Het is hommeles in de Vurige Stede, waar een sterkhouder niet langer bij de club zal blijven. En dus is het de vraag: waar trekt hij heen?

Er werd de voorbije weken onderhandeld door Standard met Nicolas Raskin, sterkhouder op het middenveld bij de Rouches. Het water tussen beide partijen blijkt echter te diep, waardoor het er naar uit ziet dat het einde verhaal is voor Raskin bij Standard. Frankrijk Er werd al gesproken over een spectaculaire terugkeer naar Anderlecht, waar Raskin een deel van zijn jeugd doorbracht. Dat lijkt echter weinig waarschijnlijk. Volgens Franse media zijn er met Toulouse en Marseille wel al twee Franse topklassers met interesse in de middenvelder.