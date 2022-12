Sportief directeur Al Nassr over Cristiano Ronaldo: "Zijn toekomst zal binnenkort duidelijk worden"

Cristiano Ronaldo kan voor een lucratief contract naar het Saudische Al Nassr. De sportief directeur heeft voor het eerst gereageerd op zijn mogelijke komst.

Voor 2,5 jaar kan Cristiano Ronaldo naar Al Nassr trekken. Hij zou dan 200 miljoen euro per jaar verdienen, inclusief reclame-inkomsten.

Momenteel is er nog niets officieel. Ook sportief directeur Marcelo Salazar kan nog niets zeggen. "Laat ons nog even wachten hoe de situatie zich tot het einde van het jaar zal ontwikkelen", vertelde hij aan Flashscore. "Het is niet zo maar een onderhandeling. Het heeft een betekenis voor de club, het land en het wereldvoetbal. Zijn toekomst zal binnenkort wel duidelijk worden."