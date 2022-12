Het zat er al aan te komen: Liverpool legt "recordbedrag" neer voor WK-revelatie van Oranje

Het zat er al een tijdje aan te komen dat Cody Gakpo PSV zou verlaten tijdens de wintermercato. Liverpool was de ploeg die het kortst op de bal speelde en hem bij de Eindhovenaren kon weglokken.

Gakpo blonk uit op het WK met Nederland. De 23-jarige scoorde in elke groepsmatch en trok zo de aandacht van nog meer ploegen. Liverpool had hem al een tijdje in het oog en rondde het allemaal al af voor de wintermercato start. Een transfersom wordt niet bekendgemaakt, maar PSV meldt dat het om "een recordtransfer" gaat.

Manchester United was ook één van de geïnteresseerden, maar de lokroep van Anfield was groter. "Hij vertrekt per direct naar Engeland waar hij de noodzakelijke formaliteiten voor het afronden van de transfer zal ondergaan", klinkt het.

Beide clubs doen geen mededelingen over de transfersom. "Maar dit is een recordtransfer voor PSV", aldus algemeen directeur Marcel Brands.