Is het ticket van Trossard naar Londen al geboekt? "Daar kan ik niet op ingaan"

Leandro Trossard is met Brighton & Hove Albion herbegonnen met een 1-3-overwinning op het van Southampton FC. Al kan elke match tegenwoordig de laatste zijn voor de Rode Duivel bij zijn huidige werkgever.

Het contract van Leandro Trossard loopt na het seizoen - al hebben The Seagulls wel een optie om de overeenkomst met een seizoen te verlengen - af bij Brighton & Hove Albion. Bovendien is het geen geheim dat Graham Potter hem naar Chelsea FC wil halen.

“Ik kan momenteel niet ingaan op mijn toekomst”, houdt Trossard bij PlaySports de boot af. “Ik concentreer me op de komende wedstrijden met Brighton. Ik ben alleszins blij dat we er terug aan begonnen zijn. Het is tijd om het WK achter ons te laten.”