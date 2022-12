Blind reageert op vertrek bij Ajax: "Dit is niet hoe ik me mijn einde had voorgesteld"

Dailey Blind is niet langer een speler van AFC Ajax. De Nederlandse international heeft gereageerd op zijn vertrek bij de Nederlandse landskampioen.

Het is een publiek geheim dat de relatie tussen Dailey Blind en Alfred Schreuder allesbehalve warm is. De voormalige coach van Club Brugge zette de Nederlandse international dan ook op de bank. Inmiddels is het contract in onderling overleg - hallo, Antwerp FC? - ontbonden.

"Dit is niet hoe ik me mijn einde bij AFC Ajax had voorgesteld", aldus Blind in een statement. "Door omstandigheden is het zo gelopen. Ik wil benadrukken dat de kritiek niét de reden is waarom ik vertrek. Amsterdammers zijn veeleisend en dat mag. Ik ben jullie dan ook allemaal dankbaar."