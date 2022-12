Guardiola krijgt lachers op de hand met opmerking over fysiek Kalvin Phillips: "Hij heeft het perfecte lichaam, zo sexy"

Bij Man City kan er al eens gelachen worden. Pep Guardiola noemde zijn speler Kalvin Phillips 'sexy' tijdens een persbabbel.

Eerder was de manager van Manchester City nog kritisch voor de middenvelder, die volgens hem terugkwam van het WK met overgewicht. Daardoor zou de Brit niet meteen in aanmerking komen voor trainingen en wedstrijden. In de competitewedstrijd bij Leeds zat Phillips wel op de bank, maar speelde hij geen minuut.

© photonews

Tijdens een persbabbel werd Guardiola gevraagd naar de fysieke paraatheid van Phillips. "Hij heeft al het perfecte lichaam, zo sexy", pakte Pep uit met een grapje. Het is ook een vorm van steun geven na de eerdere kritische opmerkingen.

"In het eerste deel van het seizoen was Kalvin out. Na een operatie heeft hij alles gedaan om het WK te halen. Het gaat niet enkel om fit zijn. Hij moet ook begrijpen wat we willen doen op het veld", verduidelijkt Guardiola. "Rodri kan niet alle matchen spelen. Ik ben zeker dat Phillips vroeg of laat in het team gaat komen."