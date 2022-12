Youri Tielemans heeft nog een halfjaar om te bewijzen dat hij een transfer naar de top waard is

Waar trekt Youri Tielemans (25) na de zomer naartoe?

Youri Tielemans heeft nog zo’n halfjaar een contract bij Leicester City. Na vier jaar bij de Engelse club wil hij eindelijk naar een topclub. In de zomer zal hij 26 zijn en is een stap hogerop ideaal. Want Leicester probeerde de afgelopen jaren wel de aansluiting te maken met de top, maar vond die toch niet.

Na de dramatische start van dit seizoen staat Leicesteer nu toch stilaan op een iets veiligere plaats. Maar Tielemans wil hogerop. Arsenal werd en wordt al meermaals genoemd als zijn nieuwe ploeg. Een makkelijke stap wordt dat niet want hij zal dan toch moeten opboksen tegen het trio Odegaard, Xhaka en Partey dat dit seizoen zowat alles speelt.

Nog meer onmisbaar worden

Naar een ploeg gaan die meedoet voor de titel met een vast duo op het middenveld zal moeilijk zijn, en met Tielemans die weg is uit de veilige cocon van Leicester loopt het meestal toch iets minder. Op het WK mocht Tielemans in de eerste match tegen Canada startten, maar werd hij al bij de rust gewisseld en nadien volgden enkel invalbeurten tegen Marokko en Kroatië. Onana was gewoon beter.

Vanaf 1 januari mag Tielemans onderhandelen met teams en ook al een voorakkoord tekenen. Dat moet dan echter niet betekenen dat hij op zijn lauweren moet gaan rusten. In dat halfjaar moet Tielemans zich nog meer ontpoppen tot een belangrijke speler als hij ook bij een topteam wil spelen of belangrijk wil zijn.