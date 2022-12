Geen tweede titel voor Marouane Fellaini in China: beter doelsaldo voor concurrent door forfait tegenstander

Marouane Fellaini heeft op een vreemde manier naast de Chinese titel gegrepen.

Marouane Fellaini verhuisde in 2019 naar China en pakte daar vorig jaar de Chinese titel met zijn club Shandong Luneng Taishan. Fellaini kon samen met zijn ploegmaats die titel verlengen, maar dat gebeurde niet.

Shandong Luneng Taishan en promovendus Wuhan Three Towns hadden voor de laatste speeldag evenveel punten, namelijk 75 punten. Het doelsaldo van Wuhan was echter beter en dus stonden zij aan kop.

Corona doet stevig de ronde in China en er waren al wat forfaitzeges uitgedeeld op de voorlaatste speeldag. En ook op de laatste speeldag was dat het geval. De tegenstander van Wuhan Three Towns moest forfait geven en dus won Wuhan met 3-0.

Geen tweede titel dus voor Fellaini en zijn ploegmaats. Fellaini scoorde dit seizoen zeven keer en gaf ook vier assists, maar niet genoeg voor een tweede titel dus.