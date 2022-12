Qatar neemt na 6 jaar en 0 op 9 op WK in eigen land afscheid van zijn bondscoach

De Spanjaard Felix Sanchez was sinds 2017 bondscoach van Qatar. In 2019 leidde Sanchez Qatar naar de titel op het Aziatisch kampioenschap.

Doordat Qatar het WK dit jaar organiseerde was het automatisch geplaatst en mocht het voor het eerst deelnemen aan het WK. Maar in een groep met Nederland, Ecuador en Senegal kon Qatar niet één keer winnen. Het verloor drie keer en droop dus af met 0 op 9.

Het contract van Sanchez wordt niet meer verlengd en hij zwaait dus na zes jaar af als bondscoach.

We had some wonderful years together, filled with many amazing moments, that will live forever in the history of Qatari football šŸ‡¶šŸ‡¦āš½ļø



Thank you for everything, Mr. Sanchez! šŸ™ pic.twitter.com/6VbSGIrKMH