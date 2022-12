Beerschot ziet financiële problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen

Sportief kent Beerschot een prima seizoen met voorlopig de eerste plaats in de Challenger Pro League, maar extra-sportief ging het hen wat minder voor de wind. Deze problemen lijkt nu (voorlopig) opgelost.

In december hield Beerschot een buitengewone algemene vergadering. Dit mede naar aanleiding van het transferverbod dat de licentiecommissie de Antwerpse club had opgelegd. Tijdens de vergadering werden twee zaken bekrachtigd. Allereerst is Jan Van Winckel geen officieel bestuurslid meer bij Beerschot. Hij nam in augustus reeds ontslag.

Het belangrijkste is dat er een kapitaalsverhoging werd doorgevoerd van 5 miljoen euro. Zo stijgt het kapitaal van de club tot 10,5 miljoen euro. Deze investering was noodzakelijk om twee zomertransfers financieel af te ronden zodoende het transferverbod werd opgegeven. Tevens geeft het Beerschot wat financiële ademruimte om de transfermarkt komende periode op te gaan.