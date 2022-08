Jan Van Winckel verlaat United World, de groep waar Beerschot deel van uitmaakt

Verrassend nieuws bij United World. Namelijk Jan Van Winckel verlaat Sheffield United en de United World groep.

United World is de groep waar onder andere Beerschot ook een onderdeel van uitmaakt. Jan Van Winkel stapt op als lid van de raad van bestuur van Sheffield United. Hij gaat aan aan de slag bij het Saoudische Al Ahli.

Hij tekende een contract voor drie seizoenen en zal vooral optreden als consultant voor de jeugdwerking, bestuur en sportief management.

De voorbijgaande jaren was Van Winckel steeds betrokken bij de sportieve werking van Beerschot. Vanaf dit seizoen was dit niet meer het geval. Van Winckel werd het afgelopen seizoen dikwijls op de korrel genomen door de fans van Beerschot omdat hij de sportieve werking deed vanop afstand en te weinig betrokken was in en met de club.