Olivier Giroud en AC Milan willen langer met elkaar door

Olivier Giroud heeft bij AC Milan laten zien dat hij een echte meerwaarde is. Ondanks zijn 36 lentes willen beide partijen met elkaar langer in zee.

Olivier Giroud staat op het punt zijn contract bij AC Milan te verlengen. Volgens La Gazzetta dello Sport is er een akkoord over een nieuwe verbintenis, die de 36-jarige spits twee jaar langer in San Siro houdt.

Giroud kwam in de zomer van 2021 over van Chelsea en heeft zijn waarde in Milaan bewezen met 23 goals in 57 duels. Voor de Franse nationale ploeg is hij ook een belangrijke schakel dit bewees hij afgelopen WK nogmaals met 4 doelpunten in 6 wedstrijden.