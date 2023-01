Cercle Brugge ziet Braziliaanse verdediger al na half jaar opnieuw naar thuisland vertrekken

Het verhaal van de Brazilaan is al afgelopen bij Cercle Brugge.

Het avontuur van Heitor Rodrigues da Fonseca (22) bij Cercle Brugge is al afgelopen. De Braziliaanse vleugelverdediger kwam in juli op huurbasis over van de Braziliaanse club SC Internacional tot het einde van het seizoen, met aankoopoptie.

Die optie zal Cercle Brugge echter niet lichten, want al na een half jaar is de Braziliaan opnieuw vertrokken naar zijn thuisland. Want echt overtuigen kon Heitor nooit bij Cercle Brugge. Hij had slechts zeven invalbeurten en speelde 140 minuten.

Intussen heeft Internacional Heitor verhuurd aan een andere club uit Brazilië, namelijk Associação Ferroviária de Esportes uit Sao Paulo.