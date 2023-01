Roberto Martinez over afscheid: "Toen wisten spelers het" en "Daar had ik graag afscheid genomen"

Het is 2023 en dus is het einde verhaal voor Roberto Martinez bij de Rode Duivels, nu ook officieel. Zijn contract is namelijk afgelopen.

Roberto Martinez kwam in Het Laatste Nieuws nog eens terug op zijn afscheid: "Ik heb het tegen de groep verteld na de nederlaag tegen Marokko dat ik zou stoppen na het WK in Qatar." Stimuleren "In zekere zin wist iedereen dus dat het de match tegen Kroatië de laatste kon zijn. Ik had graag afscheid genomen op 19 december." "Op de Grote Markt in Brussel. Dat beeld uit 2018 koester ik voor het leven, dat is op mijn netvlies gebrand. Het zal me stimuleren om in het voetbal te blijven werken."