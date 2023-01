Loïs Openda werd in vorige wedstrijd gespaard om te knallen tegen PSG: "Wat we hebben gedaan, is uitzonderlijk"

Loïs Openda was nog maar eens de uitblinker bij Lens.

Op het WK mocht Loïs Openda enkel in de eerste wedstrijd zo'n 10 minuten invallen. Nu hij terug is bij zijn club Lens, komt Openda weer aan scoren toe. Tegen leider PSG was Opende beslissend met een goal en een assist.

In de vorige wedstrijd, tegen Nice, mocht Openda slechts 35 minuten invallen. Dat was echter het plan van coach Franck Haise, zodat Openda beter zou presteren tegen PSG: "Ik voelde me frisser dan normaal", verklaarde Openda achteraf bij Europe 1.

"Ik denk dat het geen slechte wedstrijd was, maar het kan altijd beter", zei Openda lachend. "Maar wat we hebben gedaan, is uitzonderlijk. Mijn achtste doelpunt en een assist zullen me nog meer vertrouwen geven om aan de tweede seizoenshelft te beginnen. We zullen zien wat de toekomst brengt, maar we gaan niet opgeven", zei Openda nog.

Door de overwinning van Lens is de kloof met leider PSG weer geslonken tot vier punten. Mede dankzij de Openda is de titelstrijd in Frankrijk dus nog (even) spannend.