Ook in 2023 blijven Vincent Kompany en Burnley winnen en druk zetten op de concurrentie

Burnley won zijn eerste match van het jaar.

Burnley had 2022 afgesloten met een reeks van 15 op 15 in de Championship. In zijn eerste match van 2023, in en tegen Swansea, wou het die reeks verder zetten.

De match begon goed voor Burnley met een goal van de Nederlandse linksachter Maatsen (20). Tien minuten later scoorde Maatsen ook de 0-2 en zette hij Burnley op rozen.

Maar iets voor het halfuur kwam Swansea toch nog terug in de match met de 1-2 van Cooper. De score veranderde echter niet meer en Burnley kan zo een zesde overwinning op rij bijschrijven. In het klassement zetten Kompany en co eerste achtervolger Sheffield United nu op zes punten.