Glansprestaties blijven niet onopgemerkt: Loïs Openda en Brecht Dejaegere in elftal van de week van L'Équipe

Belgen Loïs Openda en Brecht Dejaegere kunnen rekenen op lof in L'Équipe na glansprestaties te hebben geleverd in de afgelopen speeldag in de Ligue 1.

Beide landgenoten waren tijdens de zeventiende speeldag van enorm belang voor hun respectievelijke teams, RC Lens en Toulouse. Vooral de prestatie van Openda gooide hoge ogen, omdat dankzij zijn inbreng zowaar het grote PSG met een klinkende 3-1 huiswaarts werd gestuurd.

Na tien minuten hadden beide ploegen al elk één keer gescoord. Nadien stuwde Openda met een doelpunt en assist Lens naar de stuntzege. Het leverde hem een score van 8 op 10 op. L'Équipe noteerde ook hoe de Rode Duivel zes keer de bal raakte in het strafschopgebied van de tegenstander en vier ballen recupereerde. Hij was meteen de spits in het elftal van de week.

In datzelfde elftal was er op het middenveld plaats voor Brecht Dejaegere, want voor Toulouse was het net zo belangrijk Ajaccio gekllopt werd met 2-0. Dejaegere liet net als Openda een doelpunt en een assist optekenen, ook de ex-Gentenaar kreeg een 8 voor zijn wedstrijdprestatie. Bovendien gingen ook enkele geslaagde dribbels niet onopgemerkt voorbij.