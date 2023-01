'Financieel interessante deal over Eden Hazard op tafel voor Real Madrid'

Carlo Ancelotti blijft heel positief communiceren over Eden Hazard, maar een scheiding tussen Real Madrid en de ex-Rode Duivel lijkt slechts een kwestie van tijd.

Het Spaanse Defensa Central, een Madrileense krant, schrijft dat Real Madrid naar oplossingen blijft zoeken voor Eden Hazard.

Er zou een deal in de maak zijn met Fenerbahce. Volgens de krant zou De Turkse club 5 miljoen euro op tafel leggen om Hazard de tweede helft van het seizoen te huren.

Met een jaarloon van 12 miljoen euro lijkt dit een interessante deal voor de Koninklijke. Hazard kost hen dan maar 1 miljoen euro voor de komende zes maanden.

Of de ex-Rode Duivel de overgang zelf ziet zitten is maar zeer de vraag. Eerder gaf hij al aan dat een wintertransfer geen optie is. Volgende zomer zou Hazard wel willen vertrekken.