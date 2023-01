🎥 Tweede basisplaats van Donny van de Beek draait uit op wellicht zware blessure

Zijn tweede basisplaats van het seizoen kreeg Donny van de Beek van trainer Erik ten Hag bij Manchester United, maar die draaide uit op een fikse tegenvaller.

Nog voor de rust moest hij geblesseerd vervangen worden. Het lijkt dat Van de Beek een zware knieblessure heeft opgelopen na een tackle van Marcos Senesi die uitgleed op een kletsnat veld.

“We moeten wachten om de juiste diagnose te kunnen stellen, maar het ziet er niet goed uit”, zei Ten Hag bij MUTV. “Wat er met Donny is gebeurd, is in de eerste plaats slecht voor Donny, maar ook slecht nieuws voor Manchester United.”

Donny Van De Beek absolutely emotional & heart broken after having to be subbed off early due to injury! Hope he is okay! 😭💔#mufc pic.twitter.com/aGgMljSLFM