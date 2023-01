'Nieuwe interesse voor Dennis Praet, maar wel aan teleurstellende prijs'

Dennis Praet zit sinds afgelopen zomer opnieuw bij Leicester City, maar zijn speelkansen zijn beperkt.

Het was enigszins verrassend dat Dennis Praet afgelopen zomer niet bij Torino bleef, via een transfer of een nieuwe uitleenbeurt. Bij Leicester City krijgt hij niet bepaald de nodige speelminuten.

Torino zou nu opnieuw een poging wagen om Praet terug naar Italië te halen. Dat zou als transfer zijn en niet als een nieuwe uitleenbeurt voor de rest van het seizoen.

Volgens Calciomercato heeft Torino voor Praet, die nog tot 2024 onder contract ligt in Engeland, echter wel maar 6 miljoen euro over. Een teleurstellend bedrag, want volgens Transfermarkt is de waarde van de Rode Duivel 10 miljoen euro.