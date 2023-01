'Rode Duivels spelen in maart een vriendschappelijke wedstrijd'

De Rode Duivels zouden in maart een vriendschappelijke wedstrijd spelen. Die zou na de 1e kwalificatiewedstrijd voor het EK 2024 plaatsvinden.

De Rode Duivels beginnen hun jaar 2023 op 24 maart met een wedstrijd tegen Zweden. Dat is voor de kwalificatiewedstrijden voor het EK 2024.

Volgens Le Soir zouden de Duivels een 2e wedstrijd in maart spelen, enkele dagen na de reis naar Zweden. Het is nog niet geweten tegen wie de Duivels zullen spelen. De Belgische bond is nog aan het onderhandelen en de wedstrijd moet dus nog officieel vastgelegd worden.

Het Argentinië van Messi werd genoemd, maar de reis naar daar zou te duur zijn. Daarnaast is Duitsland een andere optie.