Sensationeel 2022 levert Union op Sportgala meer dan 500 punten op maar net niet prijs van Sportploeg van het Jaar

Het verhaal van Union is zo straf dat de Brusselaars op het Sportgala in de prijzen hadden kunnen vallen. Dat is echter net niet gebeurd.

Het spreekt tot de verbeelding, wat Union in 2022 allemaal gepresteerd heeft. Bovenaan in de reguliere competitie en als promovendus na de play-offs beslag gelegd op de tweede plaats. Nog straffer is misschien dat Union na het vertrek van enkele sterkhouders in het seizoen dat volgde opnieuw tot dusver opnieuw één van de beste ploegen van het land is en dat koppelt aan attractief voetbal.

Totaal van 525 punten

Over heel België heeft Union heel wat sportkenners beroerd en dat bewijst het feit dat het in de verkiezing voor Sportploeg van het Jaar 525 punten toegewezen heeft gekregen. Union eindigt daarmee in deze verkiezing op een tweede plaats en doet beter dan de Belgische WK-ploeg in het wielrennen. De Belgian Tornados uit het atletiek zijn met 640 punten Ploeg van het Jaar geworden.

Op het Sportgala worden de belangrijkste sportprijzen in België uitgereikt. Wielrenner Remco Evenepoel en atlete Nafii Thiam zijn verkozen tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar.