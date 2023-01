Hazard als ploegmaat van Ronaldo? Al-Nassr trekt aan mouw van bij Real Madrid overbodige ex-Rode Duivel

Als we de buitenlandse media mogen geloven, heeft Eden Hazard de kans om ploegmaat te worden van Cristiano Ronaldo. Het Saoedi-Arabische Al-Nasrr zou ook aan de mouw van de ex-kapitein van de Rode Duivels trekken.

Carlo Ancelotti beloofde Eden Hazard meer speelminuten, maar daar is tot nu toe weinig van te zien geweest. Hazard, die vandaag 32 wordt, zou volgens Foot Mercato een aanbieding van de club van Cristiano Ronaldo mogen verwachten.

Uit de lucht gegrepen? In ieder geval kent Hazard de coach van Al-Nassr heel goed, want hij werkte met Rudi Garcia al samen bij Lille. Garcia zou wel graten zien in een nieuwe samenwerking. Het contract van Hazard bij Real loopt nog tot juni 2024.