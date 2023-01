Na een sterk jaar en seizoen dreigt alweer een leegloop bij STVV, wat is het plan van de Japanse bazen met de club?

STVV parkeert zich al twee seizoenen in de middenmoot, maar toch vertrekt de helft van de kern weer op het einde van het seizoen.

Onder de Duitser Bernd Hollerbach deed STVV het in het laatste anderhalf jaar gewoon goed. Vorig seizoen werd de Europe play-off net niet gehaald en strandde STVV op plek negen.

In het kalenderjaar 2022 behaalde STVV maar liefst 53 punten, wat toch bovengemiddeld is. En ook in het huidige seizoen zal de club uit Sint-Truiden zich gewoon weer zonder problemen in de middenmoot parkeren, van degradatie is nooit sprake. En dat toch met beperkte middelen.

Toch dreigt er weer een leegloop op het einde van het seizoen. Coach Hollerbach kondigde al aan dat hij vertrekt, Brüls is al weg en Al-Dakhil wordt wellicht voor enkele miljoenen verkocht. Huurspelers Gianni Bruno (KAA Gent) en Frank Boya (Antwerp) keren terug naar hun club en geld om ze te kopen is er ook niet. En dan zijn er nog heel wat spelers met een aflopend contract die vervangen moeten worden.

Volgend seizoen weer vanaf nul beginnen

Na twee degelijke jaren begint volgend seizoen alweer een nieuwe cyclus in Sint-Truiden. Maar wat nu effectief het plan of de toekomst is van de Japanse bazen met de club, lijkt niemand te weten. Als je een degelijke trainer als Hollerbach, die toegegeven niet altijd even aantrekkelijk voetbal brengt, gewoon laat lopen, dan schort er toch wat.

STVV maakt in tegenstelling tot andere clubs dan wel geen schulden en dat is op zich wel goed, maar van sportieve ambities is niet of nauwelijks sprake. Als STVV eens echt in de problemen zou komen, kan er door de Japanners wel snel eens de stekker worden uitgetrokken. En wat blijft er dan nog over van de club?