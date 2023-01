OFFICIEEL: Jens Cools verwezenlijkt terugkeer naar eigen regio met contract bij Lierse Kempenzonen

Jens Cools is niet enkel naar eigen land, maar ook naar eigen regio teruggekeerd. Lierse Kempenzonen heeft zijn komst aangekondigd.

"Cools en heeft meer dan 300 profwedstrijden op de teller. In de Jupiler Pro League kwam hij o.a. voor KAS Eupen, SK Beveren en de buren uit Westerlo in totaal 189 keer in actie. In de hoogste klasse was hij goed voor negen doelpunten en 8 assists. De middenvelder was sinds 1 december een vrije speler nadat hij zijn contract bij het Saoedi-Arabische Al-Riyadh-SC liet ontbinden", staat op de website van Lierse Kempenzonen te lezen.

Contract van anderhalf jaar

Cools heeft bij zijn nieuwe werkgever een contract getekend tot juni 2024. Met een terugkeer naar de Kempen is de cirkel voor de 32-jarige voetballer wellicht compleet. Naast de genoemde passages beleefde Cools in de loop van zijn carrière ook een Cypriotisch avontuur bij Pafos FC.

Via Eupen en Saoedi-Arabië belandt Cools nu op het Lisp, waar hij mee moet zorgen voor een zo hoog mogelijke positie in de Challenger Pro League. Lierse Kempenzonen staat momenteel vijfde en speelt op 22 januari zijn eerstvolgende competitiematch tegen RSCA Futures.