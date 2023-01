Njet en nog eens njet: Twee toptrainers weigeren bondscoach te worden van Brazilië

Aardig wat bondscoaches gaan na het WK in Qatar niet langer door. Dat is ook het geval bij Brazilië.

Heel wat landen zijn op zoek naar een nieuwe bondscoach. Het WK in Qatar heeft ervoor gezorgd dat heel wat zitjes vacant werden. Ook Brazilië zoekt een nieuwe bondscoach.

Volgens Daily Mail hebben twee Europese toptrainers geweigerd om aan de slag te gaan als nieuwe bondscoach. Beiden verkiezen nog langer door te gaan op clubniveau.

Het gaat volgens de Britse krant om Pep Guardiola van Manchester City, maar ook om Carlo Ancelotti van Real Madrid. Het was Ronaldo himself die probeerde de twee via hun manager te strikken.