Dries Wouters doet boekje open over KV Mechelen: "We mogen ook gewoon thuisblijven"

Dries Wouters is één van de spelers van KV Mechelen die momenteel in de B-kern vertoeft. Als is dat niet op vraag van de club. Eigenlijk moet hij gewoon niet meer komen.

KV Mechelen huurt Dries Wouters van Schalke 04, maar na een knieblessure bij de start van het seizoen werd hij aan de kant geschoven.

“Plots waren er twijfels over mijn fysieke paraatheid. En dat terwijl ik alles meetrainde met de groep. Twee weken na zijn aanstelling heeft Steven me apart geroepen en me gevraagd hoe ik mijn toekomst zag. Uit dat gesprek bleek dat de club mijn huurcontract vroegtijdig wilde stopzetten. Een beslissing van hogerhand. Om te besparen. Ik begrijp dat de club meer financiële ademruimte wil creëren, maar met de manier waarop heb ik het moeilijk”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Ook Iebe Swers, Jorge Hernandez en Oum Gouet zitten in hetzelfde schuitje. “We trainen met de beloften, maar dat is op eigen initiatief. Van de club mogen we ook thuisblijven. Het maakt niets uit, zolang we ons maar niet in de buurt van de A-kern vertonen. Maar dat betekent niet dat ze ons als vuilnis moeten behandelen. We hebben het gevoel dat we ongewenst zijn.”

Een transfer realiseren wordt niet gemakkelijk. “Clubs weten ook dat we niet meer met de A-kern mogen meetrainen en stellen zich vragen bij onze fitheid en onze instelling. Als ze ons tot eind januari hadden laten meetrainen met de A-kern, dan waren die twijfels er niet. Echt jammer, want ik voel me fitter dan ooit. En gezien de huidige situatie ben ik er ook van overtuigd dat ik nog een meerwaarde had kunnen betekenen.”