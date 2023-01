'Real Madrid heeft contact met ploeg uit Premier League voor Eden Hazard'

Waar speelt Eden Hazard na zijn vertrek bij Real Madrid? Er zijn al heel wat ploegen de revue gepasseerd.

Als we de Engelse krant The Sun mogen geloven, dan trekken zij mogelijk deze winter nog Eden Hazard aan. Al is er wel een voorwaarde aangekoppeld.

Hazard zou optie B zijn, als optie A niet lukt. En optie A is niemand minder dan Mykhailo Mudryk van Shakhtar Donetsk. Om dan bij Hazard uit te komen, is toch een straffe twist.

Volgens de krant zijn er gesprekken geweest tussen Arsenal en Real Madrid. Hazard gaf eerder al aan dat hij in de zomer wil vertrekken, maar niet in januari.