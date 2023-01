Uberhaupt haalbaar? Winger die op radar van Anderlecht staat, vraagt toploon

Gisteren kwam het nieuws dat Anderlecht verregaande interesse heeft in Viktor Tsygankov. De Oekraïnse rechtsbuiten heeft meerdere opties en Anderlecht zal al een financieel wonder moeten verrichten om hem binnen te halen.

Zijn transfersom zou normaal geen probleem mogen zijn, want de creatieve winger is eind dit seizoen einde contract. Ze hopen hem echter deze winter al binnen te halen en dus zou een (beperkte) transfersom nodig zijn.

Een groter probleem zijn de looneisen van de 25-jarige aanvaller. Ook FC Porto was geïnteresseerd, maar O Jogo meldt dat ze afknakten op de drie miljoen euro per jaar die hij zou vragen. Da's op dit moment ook geen spek voor de bek van Anderlecht. Of het moet zijn dat ze zwaar kunnen besparen in de loonkosten.