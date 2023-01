Gesprek met Fredberg en Riemer charmeert fans, maar die willen over één zaak niet wijken: Vandenhaute mag geen voorzitter blijven

Brian Riemer en Jesper Fredberg maakten gisteren een heel goeie indruk op de aanwezige Anderlecht-supporters. De zorgen konden ze niet wegnemen, maar hun uitleg kon de fans wel bekoren. Die bleven wel bij één standpunt: het ontslag van Wouter Vandenhaute als voorzitter.

Ook Kenneth Bornauw was aanwezig op de meeting, maar kon weinig over het financiële kwijt. Wel kwam uiteraard de kwestie rond Jean Kindermans op tafel. Daarbij werd aangegeven dat de club al twee keer contact probeerde op te nemen met de jeugddirecteur die momenteel in Spanje zit, maar hij op aangeven van zijn adviseurs momenteel niet wil reageren. Maandag keert Kindermans terug en is er een gesprek gepland met Fredberg. Dat hij sinds oktober al in vooropzeg zit klopt wel degelijk, maar Anderlecht wil hem wel een nieuw contract aanbieden. Wellicht wel aan veel minder aantrekkelijke voorwaarden. De kans is klein dat Kindermans daarop gaat ingaan.

Verkopen vooraleer inkopen

Ook over versterkingen werd er gesproken en daar kwam de financiële situatie wel aan bod. Er moet immers eerst verkocht worden voor er ingekocht kan worden. Wesley Hoedt bijvoorbeeld, maar gezien zijn huidig contract is er weinig interesse voor hem. Hendrik Van Crombrugge staat ook in de etalage. Bij hem gaat het om een sportieve keuze naast het financiële, want ze vreesden bij Anderlecht om Bart Verbruggen kwijt te spelen.

Fredberg beloofde wel het onderste uit de kan te halen. Zijn familie zit momenteel nog in Denemarken en hij gaat niet terug voor 1 februari, liet hij de fans weten. Om toch nog iets te kunnen bewerkstelligen. Lees: een spits halen is prioritair.

Fysieke paraatheid beneden alle peil

Ook Brian Riemer liet zich niet onbetuigd. Hij gaf aan dat hij enorm geschrokken was van de fysieke paraatheid van de spelers. De komende weken zal daar de nadruk op gelegd worden. En wie niet mee wil in het verhaal zal er onverbiddelijk uitgaan. Hij liet ook weten dat elke wissel die hij doet - en die soms raar kunnen overkomen bij de fans - gebaseerd is op de data die ze doorkrijgen op de bank. Langdurige blessures kunnen ze nu immers missen als de pest.

Ten slotte ging het over de positie van Wouter Vandenhaute. In die zaak willen de supporters niet van wijken weten. Ze lieten duidelijk weten dat ze het ontslag zullen blijven eisen van Vandenhaute als voorzitter. Dat hij niet weg kan bij Anderlecht, dat nemen ze erbij, maar voorzitter kan hij voor hen niet blijven. Vandaag zou er een statement van Vandenhaute zelf komen...