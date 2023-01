Fellaini wint Chinese FA Cup, maar speelt zelf niet mee

Shandong Taishan heeft de finale van de Chinese FA Cup gewonnen.

In de finale versloeg Shandong Taishin tegenstander Zhejiang Professional met 2-1. Marouane Fellaini speelde niet mee met Shandong Taishan.

De ex-Rode Duivel zat aan de kant met een schouderblessure. Het beslissende doelpunt viel in de 89ste minuut en kwam er via Wu Xinghan.

Voor Shandong Taishan is het de derde bekerwinst op rij, de achtste in totaal in de clubgeschiedenis. Twee weken geleden greep Fellaini nog naast de landstitel.

De twee leiders moesten niet spelen op de slotdag, doordat de tegenstanders forfait gaven door coronagevallen binnen de ploeg. Shandong Taishin moest de titel aan Wuhan Three Towns laten door het doelsaldo.