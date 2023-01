Scott Parker zag hoe Club een mentale tik kreeg: "Georganiseerd tot het tegendoelpunt"

Een magere één op zes, dat is het verdict voor Club Brugge na twee wedstrijden (tegen Genk en Anderlecht) onder leiding van Scott Parker: "Teleurgesteld want vandaag moeten we hier altijd winnen"

Een dominante wedstrijd die in een gelijkspel resulteerde. Parker had liever de drie punten thuisgehouden in zijn eerste wedstrijd op Jan Breydel maar zag in de laatste tien minuten een ander Club Brugge: "Ik ben teleurgesteld, zowel voor mijn spelers als voor onze fans. Onze prioriteit was vandaag om te winnen. We creëerden genoeg kansen en stonden heel goed georganiseerd, we waren op elk vlak dominant. De wedstrijd had er heel anders uitgezien als we efficiënter waren, maar van onze 17 schoten waarvan 8 op doel ging er maar ééntje binnen. Er zijn ook positieve punten uit onze wedstrijd te halen, we domineerden de wedstrijd tot aan ons doelpunt, nadien zakte onze intensiteit. We slikken een dom tegendoelpunt, wat voor hen een gratis doelpunt was, en dan merk je dat we een mentale tik kregen. Als Club Brugge zijnde wordt er meer verwacht.

Ten slotte gaf de Brugse coach zijn mening over de partij van Yaremchuk: "Je merkte een gebrek aan vertrouwen deze wedstrijd. Hoewel ik op training een speler zie die met bloed, zweet en tranen speelt maar dat zien de camera's natuurlijk niet. Ik ben erg tevreden met de manier waarop hij vandaag op het veld stond, hij nam goed deel aan het spel. Hij had er twee kunnen maken en dan wordt er gezegd dat hij een fantastische wedstrijd speelt, achja."