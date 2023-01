Niemand die het begrijpt: "VAR had altijd moeten tussenkomen en Lepoint had rood moeten krijgen"

Een heel weekend werd overal gesproken over de horrortackle van Christophe Lepoint op Cihan Canak van Standard. In het burenduel ging de 38-jarige middenvelder fors over de schreef, maar dat leverde hem slechts geel op.

Lepoint raakte Canak vol op de kuit met zijn stuts, maar de VAR kwam niet tussen omdat het oordeelde dat ref Van Driessche niet clear error maakte. Niemand die het begreep...

''De vergelijking werd gemaakt met de fout van Sylla vorige week op Paintsil in Genk-Club", aldus Tim Pots in HLN. ''Ook hier kon Lepoint de bal inderdaad absoluut niet meer spelen. De intensiteit was net iets minder, máár er is het gestrekte been, er is het contact van de studs boven op de voet én er is het lichaamsgewicht dat zorgt voor een zeer grote impact. Dan is een rode kaart de enige mogelijke uitkomst. De VAR had hier altijd moeten tussenkomen en de scheidsrechter corrigeren."