Serge Gumienny begrijpt het niet: "De VAR lag te slapen toen het gebeurde"

Ook afgelopen weekend kwamen er weer heel wat discutabele fases voor in de Jupiler Pro League.

Oud-scheidsrechter Serge Gumienny haalde in zijn analyse van de voorbije speeldag weer enkele zaken naar boven. De grootste flater van het weekend was alleszins de gele kaart van Lepoint tijdens Seraing-Stard.

“Dan begrijp je het niet. De VAR komt tussen bij centimeters buitenspel, maar bij een overtreding waarbij je de enkel van de tegenstander kapot trapt, daar slaapt de VAR. Dat snap ik niet. Ik begrijp niet goed wat er de laatste weken aan de hand is”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Vorige week was het ook al het geval bij Sylla van Club Brugge, die Paintsil over de platen trapte. Ook toen was er geen VAR te horen en dit weekend is het opnieuw prijs. Op deze manier zal de Belgische arbitrage er echt niet geraken.”