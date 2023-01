Thibaut Courtois krijgt in de finale van de Supercopa 3 doelpunten binnen: "Maar hij voorkwam er nog 3"

Real Madrid verloor de finale van de Supercopa met 1-3 van Barcelona. Volgens Marc Degryse had de uitslag voor Real Madrid nog erger kunnen geweest zijn.

Thibaut Courtois kreeg in de finale van de Supercopa 3 doelpunten tegen, maar volgens Marc Degryse mag hij met zijn prestatie tevreden zijn.

"Hij voorkwam 3 zuivere doelpunten", sprak Degryse vol lof over Courtois. "Als aanvaller is het echt moeilijk om hem te passeren. Hij is groot en positioneert goed. Ook kan hij met alle lichaamsdelen redding brengen."

Courtois was na de finale ontgoocheld, maar Degryse begrijpt dat: "Natuurlijk is hij ontgoocheld. Hij is een winnaar en wil de rest meekrijgen."