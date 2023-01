🎥 Luis Suarez kan het nog altijd en scoort meteen een hattrick voor zijn nieuwe club Gremio

De Uruguayaan debuteerde voor zijn nieuwe club.

Na het WK in Qatar verliet Luis Suarez (35) het het WK zijn club Nacional in Uruguay voor het Braziliaanse Gremio. In zijn debuutmatch pakte Suarez meteen uit met een hattrick in de regionale Supercup tegen Sao Luiz

Na 5 minuten al scoorde Suarez zijn eerste goal voor Gremio met een lob. Daarna maakte Suarez zijn hattrick compleet in minuut 38. Na een uur mocht Suarez gaan rusten en kreeg hij een applausvervanging.

Het was voor Suarez zijn 30ste hattrick uit zijn carrière, maar zijn eerste bij een debuut. Komend weekend begint het regionaal kampioenschap in de staat Rio Grande do Sul. Gremio speelt dan tegen Caxias.