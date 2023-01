Fabio Silva al niet meer in selectie van Anderlecht, aanwinst Anders Dreyer zit er wel meteen bij

Is Fabio Silva echt op weg naar de uitgang?

Fabio Silva (20) gaf aan dat hij niet meer in actie wil komen voor Anderlecht na een discussie met coach Riemer. De Portugees werd voor één seizoen gehuurd van Wolverhampton en is met 11 goals in 32 matchen ook topschutter bij Anderlecht.

Maar hij zal waarschijnlijk dus niet meer spelen voor Anderlecht. Brian Riemer heeft hem voor de match tegen Zulte Waregem nu uit de selectie gelaten. Aanwinst Anders Dreyer zit wel meteen in de selectie.

Ook jongeren Leoni, Stassin en Angulo zitten in de selectie. Anderlecht speelt de match thuis tegen Zulte Waregem zonder publiek.