Riemer wou toestand met Fabio Silva uitklaren: "Niet onze beslissing, maar er is geen discussie geweest tussen mij en Silva"

Anderlecht kon de 'affaire Silva' missen als kiespijn, maar nu het toch gebeurde, willen ze er het beste van maken. Met Thomas Henry willen ze hun grote, sterke spits binnenhalen. Maar wat gebeurde er nu allemaal de afgelopen week? Brian Riemer wou er nu wel antwoord op geven.

De afgelopen week wou Riemer er weinig over zeggen, maar nu dus wel. Normaal was er vandaag zelfs geen persconferentie, maar Riemer wou meer dan één misverstand uit de wereld helpen. "Dat is zelfs een goeie vraag", zei hij toen we naar Silva vroegen. "Het is één van de redenen waarom ik hier vandaag wou zijn. Kijk, Fabio gaat vertrekken, dat staat vast. We hebben hem wat dagen vrij gegegeven om zijn contract te kunnen beëindigen. Wat hij nu gaat doen, moet je aan hem vragen."

Maar Riemer wou vooral benadrukken dat hij geen probleem heeft gehad met de Portugees. "Ik sprak hem gisteren nog twintig minuten aan de telefoon. Ik geef hem zelf de kans om alles uit te leggen, maar er is geen gevecht of discussie geweest tussen ons. Dit is ook geen beslissing van Anderlecht, laat me daarover duidelijk zijn. Wij wilden met hem door, maar Fabio wil zelf weg. Ik ben vrij zeker dat hij blij was met zijn periode hier, maar dat hij nu zijn persoonlijke ambities najaagt. Ik kan hem alvast van niks slechts betichten."

Misschien een les voor de toekomst: huurspelers zijn minder betrokken bij een club. "Dat klopt misschien wel. Daarom herhaal ik ook wat ik deze week al zei: ik wil spelers met een hart voor Anderlecht. We hebben een hoop jonge spelers die beter zullen worden. Daar zullen we verder op bouwen."

