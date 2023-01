🎥 Een kort maar gesmaakt debuut: Leandro Trossard meteen betrokken bij beslissend doelpunt voor Arsenal

Het was uitkijken naar of Leandro Trossard van de bank zou komen bij Arsenal en zijn debuut zou maken in de topper tegen ManU.

Na op te warmen in zijn nieuwe clubkleuren kwam het inderdaad tot het debuut van de nieuwe inkomende transfer bij de leider uit de Premier League. Al was het wel wachten tot acht minuten voor affluiten: Trossard kwam dan Gabriel Martinelli vervangen.

Lang heeft de Rode Duivel niet gewacht om op fans van The Gunners een goede indruk te maken. In de slotminuut zette Trossard mee een aanval op en die resulteerde uiteindelijk in de winnende treffer van Nketiah, die met zijn deviatie 3-2 maakte.

WHAT A GOAL.

ARSENAL 3 vs 2 Manchester United

Arsenal trok zo aan het langste eind in een onvervalste kraker en behoudt met een match minder gespeeld een marge van vijf punten op Manchester City. Voor Trossard is het uitkijken om binnenkort meer speelminuten op te doen. In de weinige tijd die hij kreeg in deze topaffiche, heeft hij toch meteen al laten zien bij zijn nieuwe club wat hij in zijn mars heeft.