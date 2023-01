Lierse K. deelt punten met RSCA Futures in spektakelstuk en duikt voorlopig top 4 Challenger Pro League niet in

RSCA Futures en Lierse Kempenzonen sloten de speeldag in de Challenger Pro League af. Om met ploegen bovenaan de aansluiting te houden, moest Lierse winnen.

Een olympisch doelpunt in de Challenger Pro League zowaar: wie te laat was, had het gemist. De hoekschop van Bellmann verdween rechtstreeks in de netten. Een ideale start voor de beloften van Anderlecht. De volley van De Schryver op voorzet van Laes betekende op het halfuur echter de gelijkmaker. Toch gingen de Futures met een voorsprong rusten: Lissens kopte op vrijschop de 2-1 binnen.

Late gelijkmaker Stassin

De Kempenzonen moesten terug aan de bak en maakten er werk van. Raemaekers devieerde de hoekschop van Tabekou, Pupe kon de 2-2 in doel verlengen. Daar bleef het niet bij, want amper enkele minuten later stond het al 2-3. Na een afgeblokt schot van Schouterden scoorde Laes in de herneming. De drie punten leken zo naar Lier te gaan, tot een afgeweken schot van Stassin in het slot voor 3-3 zorgde.

Een zinderend spektakelstuk dus, waar beide ploegen weliswaar slechts één puntje meer aan overhouden. Lierse Kempenzonen blijft zo steken op een voorlopige vijfde plaats in de stand, met weliswaar nog een match minder gespeeld dan de vier ploegen die het boven zich moet dulden. RSCA Futures bekleedt plek 7 en heeft drie punten minder dan Lierse.