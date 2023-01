Topclubs in actie in La Liga en Serie A: Courtois en Real blijven op 3 punten van Barça, spektakelrijk puntenverlies Juve

In La Liga en de Serie A, toch twee van de grootste competities, kwamen vanavond nog enkele topclubs in actie. We nemen eens onder de loep hoe die het er hebben vanaf gebracht.

La Liga

Barcelona - Getafe 1-0

In Spanje is Barcelona nog steeds koploper. Het verzekerde er zich van dat het de leidersplaats nog zeker één speeldag langer in handen heeft. Een doelpunt van Pedri zorgde hiervoor, want dat volstond om Getafe te verslaan.

Athletic Bilbao - Real Madrid 0-2

Thibaut Courtois stond onder de lat bij Real Madrid, dat de toch wel verraderlijke verplaatsing maakte naar Bilbao. Courtois hield echter de nul en Benzema en helemaal op het einde ook Kroos deden de rest. Real blijft zo de eerste achtervolger, op drie punten van rivaal Barça.

Serie A

Spezia - AS Roma 0-2

Ver achter leider Napoli is het in de Serie A een strijd om de tweede plaats. Roma is op gelijke hoogte van Inter en op één punt van Milan gekomen, met nog een match minder gespeeld. José Mourinho zag hoe zijn ploeg kort voor en kort na rust scoorde. El Shaarawy en Abraham loodsten Roma naar de zege bij Spezia.

Juventus - Atalanta 3-3

Later op de avond leed Juventus puntenverlies in eigen huis, al bood het zijn fans wel spektakel. Atalanta Bergamo, na deze speeldag de nummer 5 in de stand, deed hier ook volop aan mee. In de eerste helft hadden beide ploegen al op voorsprong gestaan. Joakim Mæhle (ex-Genk) had op slag van rust 2-2 gemaakt. Lookman maakte er zelfs 2-3 van, Danilo redde nog een punt voor de Oude Dame.