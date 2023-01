Het zal nog even duren voor er opnieuw Russische ploegen zullen deelnemen in Europa

De UEFA zal de schorsing van de Russische ploegen voor alle Europese competities nog even behouden.

Dat is volgens het Duitse persbureau DPA de uitkomst van een gesprek in Nyon tussen een Russische delegatie en een afvaardiging van de UEFA. De partijen blijven nog wel met elkaar in gesprek;

Ze zouden in februari terug aan tafel gaan zitten, maar de kans lijkt klein dat er tegen dan een grote kentering zal zijn in de oorlog in Oekraïne. De schorsing van Russische teams is van kracht sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.